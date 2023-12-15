Путин заявил, что РФ развивает свои стратегические силы сдерживания

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия развивает свои силы стратегического сдерживания, несмотря на нынешние события. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с главами думских фракций.

"Важно, что, несмотря на текущие непростые события, мы продолжаем развитие и инфраструктуры <...> и стратегические силы сдерживания развиваем, это масштабный проект", – добавил российский лидер.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что стратегические учения "Океан" проведут в 2024 году. С его слов, планируется провести ряд учений, порядка 20 из которых будут с участием подразделений из других стран, включая четыре в рамках ОДКБ и ШОС. Итоговым будет являться командно-штабное учение "Океан–2024", для которого привлекут все виды вооруженных сил.