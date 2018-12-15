Смена главы Москомстройинвеста не повлияет на работу с дольщиками – Хуснуллин

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что смена руководителя в Москомстройинвесте не повлияет на работу ведомства.
"Что касается нового руководителя, то Анастасия Пятова восемь лет проработала в Москомстройинвесте, она эту сферу прекрасно знает. Я думаю, что она прекрасно подходит для этой должности и сохранить текущий курс по работе с обманутыми дольщиками", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".
Хуснуллин отметил работу предыдущего руководителя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, при котором 11 тысяч дольщиков получили свои квартиры.
На этой неделе Сергей Собянин уволил Константина Тимофеева и назначил вместо него исполняющей обязанности главы Москомстройинвеста Анастасию Пятову.
Москомстройинвест контролирует соблюдение законодательства о долевом строительстве, ведет реестр пострадавших граждан и контролирует выполнения решений Градостроительно-земельной комиссии.
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