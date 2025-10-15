Путин подписал указ о праздновании юбилея Лужкова в 2026 году

Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Владимир Путин подписал указ о проведении праздничных мероприятий к 90-летию со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в 2026 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент поручил правительству в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий в честь юбилея.

Ранее Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов. Он был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь, если гражданин, внесенный в список иноагентов Минюста, неоднократно привлекался к административной ответственности, то при повторном нарушении он получит штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до двух лет или обязательные работы до 480 часов. Также в качестве наказания могут быть назначены исправительные работы до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.