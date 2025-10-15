В Кремле прокомментировали слова Трампа о якобы готовности стран покинуть БРИКС

Фото: whitehouse.gov

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не располагает сведениями про якобы намерение стран, являющихся членами БРИКС, выйти из состава объединения из-за возможного введения против них американских пошлин.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что страны – участницы БРИКС приняли решение покинуть объединение, опасаясь торговых пошлин со стороны США. При этом он не раскрыл, какие именно государства захотели выйти из состава союза.

Также президент США назвал БРИКС "атакой на доллар" и предупредил страны, которые хотят вступить в блок, что США введут пошлины и против них.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что входящие в объединение страны никогда ничего не планировали против третьих стран и их валют. По его словам, этот тезис является одним из основных у глав государств, которые являются членами БРИКС и БРИКС+.

Песков отметил, что в БРИКС входят те страны, которые разделяют общую позицию по поводу перспектив взаимного сотрудничества на благо народов данных государств, а также партнерства в интересах развития тех континентов, на которых они находятся.

До этого Трамп объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в 100% на китайские товары сверх того уровня, который КНР платит на данный момент. Кроме того, Вашингтон также введет экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение при поставках в Китай.

