Стали известны подробности увольнения саратовского министра Соколовой

Фото: Министерство труда, занятости и миграции Саратовской области

Министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталью Соколову уволили с формулировкой "по собственной инициативе". Это следует из опубликованного постановления главы региона Валерия Радаева, сообщает РИА Новости.

Ранее чиновница в разговоре с местным депутатом заявила, что 3,7 тысячи рублей достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Женщина отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково".

Видео с высказыванием Соколовой появилось в Сети и получило широкую огласку в СМИ.

Исполнять обязанности главы ведомства будет первый замминистра Наталья Жуковская. Вместе с тем в региональном правительстве отметили, что исполнение обязанностей министра может быть возложено на замминистра Наталию Кривицкую.