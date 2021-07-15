Пострадавшие от действий страховщиков россияне смогут вернуть пенсионные накопления

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Граждане, которые пострадали от недобросовестных страховщиков, получат возможность вернуть потерянные проценты, полученные при переводе накоплений из одного пенсионного фонда в другой, заявил Михаил Мишустин.
"В повестке законопроект, который обеспечит порядок возврата пенсионных накоплений людям из-за действий недобросовестных страховщиков. <...> Теперь пострадавшие смогут не просто оспорить действия страховщиков в суде, но и добиться возмещения утраченных доходов. В законопроекте предусмотрен порядок передачи средств и процентов за их неправомерное использование", – сказал он на заседании правительства.
Премьер-министр отметил, что в настоящее время любой россиянин может осуществить перевод средств из одного пенсионного фонда в другой. Новые меры должны помочь гражданам защитить свои будущие пенсии.
"Но при досрочном переходе – раньше, чем через пять лет, – он теряет доход от процентов. Тем более когда это происходит без ведома самого человека, в результате неправомерных действий агентов, которые работают на такие пенсионные фонды", – уточнил Мишустин.
Ранее правительство РФ издало постановление, которым утвердило правила выплаты надбавки к пенсии работникам сельского хозяйства, занятым в отрасли не менее 30 лет. Претендовать на нее смогут в том числе и те граждане, которые по тем или иным причинам в итоге уехали жить в город. Надбавку получат в том числе агрономы, технологи, инженеры и ветеринарные врачи, если их местом занятости было сельскохозяйственное предприятие.
Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии
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