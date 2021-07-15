Статья Путина не подвергает сомнению территориальную целостность Украины – Песков

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Россия никогда официально не ставила под сомнение территориальную целостность Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью Владимира Путина о российско-украинских отношениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в статье президент лишь выразил свое мнение о "минах замедленного действия", заложенных в СССР, юридических вопросах и прочей исторической проблематике взаимоотношений русских и украинцев. Что же касается обсуждений, эксперты вольны давать публикации Путина любые оценки, отметил Песков.

"Статья весьма и весьма резонансная, и действительно она привлекает к себе большое внимание разных экспертов, которые высказывают разную точку зрения. Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет. А что касается экспертных обсуждений, то эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят", – заявил представитель Кремля.

Также Песков заявил, что современной Украине не стоит опасаться заявлений российских экспертов об изменении границ и рассматривать их как территориальные претензии со стороны Москвы.

Новая аналитическая статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на сайте Кремля. В ней президент назвал возникшую между странами стену большой бедой и трагедией. Он считает, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, пытаясь создать из нее анти-Россию.

Позднее Путин дал разъяснения, зачем написал статью об Украине. Президент РФ подчеркнул, что хотел обратить внимание граждан на общее положение вещей в мире. Также он пояснил, что мысль о подобном материале появилась у него несколько месяцев назад.