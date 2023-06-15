Песков усомнился, что Подоляк осведомлен о ситуации с контрнаступлением ВСУ

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не может обладать точными данными относительно контрнаступления ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее ТАСС приводил слова Подоляка о том, что украинское контрнаступление якобы еще не началось, а происходящее является "тестированием линии фронта".

"Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает", – прокомментировал это заявление представитель Кремля.

Выступая в рамках всеукраинского новостного телемарафона, Подоляк также заявил, что целью ВСУ является "уничтожение мобилизованных". По этому поводу Песков предположил, что речь идет об украинских военнослужащих.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия за время своего контрнаступления не добилась ничего. По его словам, ВСУ даже не могут приблизиться к линии обороны России.



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