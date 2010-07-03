Минтранс намерен установить минимальные габариты ручной клади авиапассажиров

В Минтрансе предложили установить минимальные габариты ручной клади авиапассажиров для провоза в салоне самолета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
В частности, для воздушных судов пассажировместимостью свыше 98 пассажирских кресел предлагается ограничить размеры ручной клади "в размере не менее 115 сантиметров в сумме трех измерений".
В министерстве отметили, что данная инициатива "соответствует международной практике и рекомендуемым правилам международной ассоциации воздушного транспорта (ИAТА)".
В конце 2017 года Минтранс утвердил действующую редакцию правил согласно которой, авиакомпании вправе установить бесплатную норму ручной клади (не менее 5 килограмм).
При этом в салоне разрешается провозить ряд личных вещей, таких как дамские сумки, портфели, букеты цветов, верхнюю одежду и костюмы в портпледах, детское питание и другое.
Ранее Минтранс разъяснил, как сесть в самолет по электронному посадочному талону. Чтобы турникеты для прохождения предполетного досмотра открылись, пассажиру необходимо отсканировать свой бумажный посадочный талон или его электронную версию на смартфоне.
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