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18:24

Минтранс намерен установить минимальные габариты ручной клади авиапассажиров

власть транспорт

18:24

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Фото: depositphotos/gstockstudio

В Минтрансе предложили установить минимальные габариты ручной клади авиапассажиров для провоза в салоне самолета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В частности, для воздушных судов пассажировместимостью свыше 98 пассажирских кресел предлагается ограничить размеры ручной клади "в размере не менее 115 сантиметров в сумме трех измерений".

В министерстве отметили, что данная инициатива "соответствует международной практике и рекомендуемым правилам международной ассоциации воздушного транспорта (ИAТА)".

В конце 2017 года Минтранс утвердил действующую редакцию правил согласно которой, авиакомпании вправе установить бесплатную норму ручной клади (не менее 5 килограмм).

При этом в салоне разрешается провозить ряд личных вещей, таких как дамские сумки, портфели, букеты цветов, верхнюю одежду и костюмы в портпледах, детское питание и другое.

Ранее Минтранс разъяснил, как сесть в самолет по электронному посадочному талону. Чтобы турникеты для прохождения предполетного досмотра открылись, пассажиру необходимо отсканировать свой бумажный посадочный талон или его электронную версию на смартфоне.

власть транспорт

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