Минтранс уточнил, как пользоваться электронным посадочным талоном

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Минтранс РФ в своем приказе разъяснил, как сесть в самолет по электронному посадочному талону.

Как подчеркнули в ведомстве, в крупных московских аэропортах установлены турникеты для прохождения предполетного досмотра. Чтобы двери таких турникетов открылись, пассажиру необходимо отсканировать свой бумажный посадочный талон или его электронную версию на смартфоне.

Во втором случае отметку о прохождении досмотра, о ручной клади и посадке в самолет поставят также в электронном виде. Как сказано в приказе Минтранса, этим займется перевозчик или же организация, обслуживающая клиентов авиакомпании в аэропорту.

Представители Минтранса отметили, что перевозчик обязан сообщить пассажиру, что в аэропорту у него будет возможность сесть в самолет по электронному посадочному. При этом за пассажиром сохраняется право выбрать привычный бумажный посадочный, который можно получить на стойке регистрации или распечатать дома.

Ранее аэропорт Домодедово заявил, что полностью готов обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. В пресс-службе аэрогавани рассказали, что Домодедово стал первым российским аэропортом, который внедрил автоматизированные турникеты, способные распознавать 2D-штрих-код и QR-код как на бумажных, так и на электронных носителях.