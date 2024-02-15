Путин заявил, что советские воины достойно выполняли свой долг в Афганистане

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил о достойном выполнении долга в трудных условиях в Афганистане со стороны советских солдат и офицеров, медработников и представителей других профессий.

"Мы всегда будем хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая Отчизну", – следует из обращения президента к участникам вечера, приуроченного к 35-й годовщине завершения задач ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что советские бойцы и другие специалисты "при решении поставленных задач проявляли бесстрашие и отвагу, благородство и милосердие".

С момента вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана прошло 35 лет. Военную службу там прошли около 620 тысяч солдат и офицеров. Свыше 500 тысяч из них участвовали в боевых действиях, порядка 15 тысяч из них погибли. Афганская война длилась с 1979 по 1989 год.

Между тем стало известно, что в Музее Победы 15 февраля пройдет однодневная художественная выставка, приуроченная к выводу советских войск из Афганистана. Жители и гости столицы смогут увидеть семь картин петербургского художника Сергея Опульса (Павлова) из афганского цикла.

Возложение цветов в честь Дня героев Отечества прошло в Музее Победы