Путин может обратиться с посланием Федеральному собранию 29 февраля – СМИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 29 февраля. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента РФ.

Однако при этом, по их информации, дата может быть изменена в зависимости от графика главы государства. Другие же источники газеты предполагают, что обращение с посланием может состояться 27 или 28 февраля.

По данным издания, в администрации президента был большой разброс относительно даты проведения мероприятия, однако было точно известно, что его не планируют проводить до февральских праздников.

Собеседники газеты уточнили, что сейчас обращение президента РФ готовят различные ведомства и подразделения администрации. Однако основная часть самого текста формируется помощником главы государства Максимом Орешкиным. По информации "Ведомостей", послание будет посвящено основным идеям по будущему развитию России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к посланию Владимира Путина Федеральному собранию уже идет, конкретные даты его проведения Кремль озвучит в тот момент, когда это будет нужно. Кроме того, он уточнил, что своевременно откроется и аккредитация на мероприятие для представителей СМИ.

До этого председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что выступление с посланием Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля.



Послание Путина к Федеральному собранию транслировали на медиафасадах по всей России