В Госдуме предложили усилить контроль за ценами на цветы в праздники

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил увеличить ввозные пошлины на цветы, а также усилить контроль за ценами на цветы в праздники.
"В праздничные дни необходим усиленный контроль за оптовой торговлей со стороны ФАС, чтобы не было сговора оптовиков по поднятию цены, и за розницей – со стороны муниципальных властей. Решить эту задачу будет гораздо проще, если существенно сократить поставки из-за границы", – цитирует его Агентство "Москва".
Вострецов также отметил, что необходимо усилить меры поддержки отечественного производителя. "Надо добиваться того, чтобы иностранные цветы с нашего рынка ушли, или минимизировать их присутствие", – заявил депутат.
По словам специалистов, цветовой тренд 2019 года – коралловый и вся цветовая гамма кораллово-арбузного цвета. Сейчас все производители цветов на этом сконцентрированы. Эксперты советуют обратить внимание на такие цветы, как пион корал шарм (Paeonia Coral Charm), пион корал сансет (Paeonia Coral Sunset). В таком же цвете есть есть георгины и садовые розы. В любом случае покупателям желательно проконсультироваться со специалистами.
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