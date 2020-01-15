Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

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Минфин поддержал создание института частных приставов, сообщает РБК. О его поэтапном внедрении говорится в обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Ожидается, что на первом этапе частные приставы займутся взысканиями в пользу бизнеса, а ФССП будут заниматься взысканиями долгов в пользу госорганов и физических лиц.

Отмечается, что в России уже есть опыт интеграции элементов частного исполнения в государственную систему принудительного исполнения. В частности, речь идет о коллекторских организациях и институте частного сыска, позволяющего разыскивать имущество должника или самого должника без привлечения госведомств. Но, как говорится в документе, эти элементы частного исполнения из-за недостаточного их развития не позволяют в полной мере обеспечить результативность функционирования системы принудительного исполнения.

Основная нагрузка ложится на приставов в связи с взысканиями в пользу государственных органов. В 2018 году они составили почти 69% от всех исполнительных производств. Доля взысканий в интересах юрлиц – 24%, физлиц – 5%.

В от же время долги юридическим лицам составляют 70% от суммы, подлежащей взысканию на конец 2018 года.

По информации ФССП, нагрузка на приставов-исполнителей в 13,8 раза превышает норму, определенную Минтрудом и Минюстом. Она связана с большим числом производств, приходящихся на одного сотрудника, и сложных процедур обязательного документооборота.

Ранее депутат Госдумы Наталья Костенко выступила с предложением привлекать банки и микрофинансовые организации к ответственности за жестокость при взыскании долгов. С 1 января в силу вступил закон по ограничению деятельности коллекторов. По мнению Костенко, норму приняли с надеждой на добросовестность самих кредитных организаций, а потому на них действие документа не распространяется.



