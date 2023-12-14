Путин назвал ситуацию с ЧВК "Вагнер" пробелом, допущенным МО РФ

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Ситуация, которая ранее возникла с ЧВК "Вагнер", является пробелом, который допустили в Минобороны России. Об этом Владимир Путин заявил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Вместе с тем он назвал проблемой тот факт, что в России частные военные компании не предусмотрены законом, государство не заключало контракты с участниками боевых действий из состава ЧВК в зоне спецоперации.

Путин также призвал восстановить права бойцов частной военной компании. Президент РФ заявил, что они должны пользоваться поддержкой и льготами, как и все участники боевых действий.

"Среди тех людей, которые меня окружают и работают рядом со мной, есть и были близкие люди, некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за родину, воюя в рамках частной военной компании. Их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены, они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий", – сказал он.

Выступая на Валдайском форуме в октябре, президент РФ назвал "корявым" опыт группы "Вагнер" в качестве частной военной компании. Российский лидер тогда указал, что ЧВК "Вагнер" фактически является журналистским наименованием, так как юридически такой структуры нет, как и других частных военных компаний.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, чей самолет разбился 23 августа этого года, 23 июня 2023-го сообщил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям компании и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Колонна группы начала движение на Ростов. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе. Позже движение было остановлено.

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