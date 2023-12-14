Путин подведет итоги года в 12:00

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подведет итоги уходящего 2023 года в четверг, 14 декабря, в ходе прямой линии и пресс-конференции. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

Кремль начал принимать вопросы от граждан для прямой линии еще с 1 декабря. Задать их можно по бесплатному многоканальному телефону 8 (800) 200-40-40, через СМС на номер 0-40-40 и через форму на сайте "Москва – Путину".

Обращение можно направить и с помощью других обозначенных на сайте способов, в том числе через мобильное приложение для платформы Android.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что для журналистов со всех регионов РФ создали специальную студию. Находиться в ней будут в том числе иностранные представители СМИ, которые получили аккредитацию в Москве и продолжают свою деятельность в российской столице.

Комментируя предстоящее событие, Песков назвал его весьма продолжительным и содержательным мероприятием. По его словам, событие не будет иметь ограничений по времени. Говоря о популярности пресс-конференции у россиян, представитель Кремля отметил, что граждане часто обращаются к Путину прежде, чем к региональным и муниципальным властям.

Модераторами на прямой линии с российским лидером станут журналисты Екатерина Березовская (Первый канал) и Павел Зарубин ("Россия 1" и ВГТРК). Песков, в свою очередь, будет вести пресс-конференцию до того момента, как "президент его отстранит от этого процесса и сам начнет давать вопросы".

Официальный представитель Кремля уточнил, что российский лидер получил более 2 миллионов вопросов. Об этом сообщает газета "Известия". Песков добавил, что число обращений увеличилось после того, как Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Ранее в штабе по сбору вопросов рассказали, что основными темами обращений стали спецоперация, ЖКХ, медицина и образование. Самый долгий разговор с оператором call-центра длился полтора часа.

По словам руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, глава государства сам выберет вопросы для прямой линии, на которые даст ответ. Он уточнил, что редакторская группа отбирает самые актуальные обращения, чтобы передать их президенту на рассмотрение.

Вместе с тем Песков отмечал, что спросить что-либо у Путина сможет в том числе Владимир Зеленский. Задать вопрос президенту можно из любой точки Земли, заключил он.

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