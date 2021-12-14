На госгранице РФ появится автоматическая система пропуска пассажиров

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С января 99 пунктов пропуска на границе РФ оснастят автоматической системой пропуска пассажиров в рамках федерального проекта "Санитарный щит". Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Также (оснастят. – Прим. ред.) мобильными устройствами для считывания данных прибывающих на территорию РФ. Второй блок – это своевременная профилактика, включая повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления коронавируса", – сказала она.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор может внести в законодательство поправки, предусматривающие отслеживание ситуации с заболеваемостью с помощью искусственного интеллекта.

Документ предполагает создание открытых реестров о возникновении инфекционных болезней и массовых отравлениях, а также о показателях окружающей среды и проводимых государством профилактических мерах.

