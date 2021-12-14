Путин вошел в топ самых почитаемых мужчин 2021 года по версии Yougov

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Владимир Путин занял 9-е место в топ-10 почитаемых мужчин 2021 года, следует из результатов опроса компании YouGov, в котором приняли участие более 42 тысяч человек в 38 странах.

При этом Дональд Трамп и Джо Байден заняли 13-ю и 20-ю позиции в рейтинге, а лидерство сохранил экс-президент США Барак Обама.

В рейтинг почитаемых мужчин также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, актер Джеки Чан, миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск, премьер-министр Индии Нарендра Моди и основатель Alibaba Джек Ма.

Женский рейтинг возглавила супруга бывшего президента Соединенных Штатов Мишель Обама. Также самыми почитаемыми женщинами стали актриса Анджелина Джоли, королева Великобритании Елизавета II, телеведущая Опра Уинфри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Приянка Чопра, певица Тейлор Свифт, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и правозащитница Малала Юсуфзай.

Первые три строчки рейтинга остались в 2021 году без изменений. При этом на пять позиций поднялись актриса Приянка Чопра и правозащитница Малала Юсуфзай.

Ранее сообщалось, что основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time. В 2019 году это звание было присуждено экоактивистке Грете Тунберг, а в прошлом году – президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

