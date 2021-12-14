Путин вошел в топ самых почитаемых мужчин 2021 года по версии Yougov

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин занял 9-е место в топ-10 почитаемых мужчин 2021 года, следует из результатов опроса компании YouGov, в котором приняли участие более 42 тысяч человек в 38 странах.
При этом Дональд Трамп и Джо Байден заняли 13-ю и 20-ю позиции в рейтинге, а лидерство сохранил экс-президент США Барак Обама.
В рейтинг почитаемых мужчин также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, актер Джеки Чан, миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск, премьер-министр Индии Нарендра Моди и основатель Alibaba Джек Ма.
Женский рейтинг возглавила супруга бывшего президента Соединенных Штатов Мишель Обама. Также самыми почитаемыми женщинами стали актриса Анджелина Джоли, королева Великобритании Елизавета II, телеведущая Опра Уинфри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Приянка Чопра, певица Тейлор Свифт, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и правозащитница Малала Юсуфзай.
Первые три строчки рейтинга остались в 2021 году без изменений. При этом на пять позиций поднялись актриса Приянка Чопра и правозащитница Малала Юсуфзай.
Ранее сообщалось, что основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time. В 2019 году это звание было присуждено экоактивистке Грете Тунберг, а в прошлом году – президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: