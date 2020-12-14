Жириновского переизбрали председателем ЛДПР

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Съезд ЛДПР переизбрал Владимира Жириновского на пост председателя партии, сообщает Telegram-канал фракции.
"Итоги голосования XXXII съезда ЛДПР. Председатель: Жириновский Владимир Вольфович", – говорится в сообщении.
Кроме того, делегаты съезда определили состав высшего совета ЛДПР, в который вошел сам Жириновский и еще 13 членов партии.
В состав центральной контрольно-ревизионной комиссии партии были включены член комитета Госдумы по аграрным вопросам Андрей Андрейченко, член комитета Госдумы по контролю и регламенту Александр Курдюмов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Дмитрий Пьяных, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова.
Ранее Жириновский призвал убрать сцены с объятиями, поцелуями и рукопожатиями из телепередач. Лидер ЛДПР считает, что это недопустимо во время пандемии.
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