Песков заявил, что РФ не понимает логику Евросоюза в отношении санкций

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Российская сторона не понимает ни логику введения Брюсселем санкций, ни решений об их снятии или продлении. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ему задали вопрос, понимают ли российские власти логику решений о непродлении санкций Евросоюза в отношении некоторых бизнесменов РФ. На это Песков дал отрицательный ответ.

"И вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе. Вот это то, что мы понимаем однозначно", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Утром 14 сентября Евросоюз исключил из санкционного списка четверых россиян: владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина, экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина, предпринимателя Фархада Ахмедова и полковника ВС РФ Георгия Шуваева. Последний погиб в октябре прошлого года.

На этом фоне Песков заявил, что предприниматели, которые занимают антироссийские позиции, чтобы вывести себя из-под санкций, являются предателями.

Песков заявил, что жители западных стран должны понимать цену ошибок своих лидеров