Путин сообщил о готовности России к дружеским отношениям с Украиной

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Владимир Путин сообщил, что Россия готова выстраивать дружеские отношениям с Украиной. Об этом президент РФ заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Нас вполне устроит, если у нас даже в двухстороннем формате будут дружеские, стабильные отношения", – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что осознает нынешние геополитические реалии. Несмотря на это, российская сторона настроена на диалог.

"Мы к этому готовы", – заключил Путин.

Ранее российский лидер объяснил, зачем написал статью об Украине. Президент РФ подчеркнул, что хотел обратить внимание граждан на общее положение вещей в мире.

Новая аналитическая статья Владимира Путина, посвященная русско-украинской тематике, была ранее опубликована на сайте Кремля.