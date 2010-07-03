В Совфеде прокомментировали передачу Германией грамоты Петра I Украине

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил мнение, что передача Германией Украине грамоты Петра I является вмешательством во внутренние дела Киева.
"Передача грамоты российского императора другой стране выглядит, мягко говоря, не очень прилично. Но в данном конкретном случае это еще и прямое вмешательство во внутренние дела Украины", – написал Клинцевич в Facebook.
Он отметил, что этот шаг можно расценить, как попытку Германии повлиять на результаты второго тура выборов на Украине, который состоится 21 апреля.
Ранее стало известно, что Германия передала Украине грамоту Петра I, потерянную во время Второй мировой войны. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.
По его словам, уникальный документ привезли на Украину в ночь на 13 апреля. Он добавил, что с конца 1950-х годов грамота хранилась в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена.
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