Германия передала Украине грамоту Петра I, потерянную во время Второй мировой войны. Этой новостью поделился министр культуры Украины Евгений Нищук на своей странице в Facebook.

По его словам, уникальный документ привезли на Украину в ночь на 13 апреля. "Артефакт, датированный 1708 годом, был потерян во время Второй мировой войны", − уточнил украинский министр. Он добавил, что с конца 1950-х годов грамота хранилась в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена.

Как уточнил Нищук, документ представляет собой рукописный пергамент размером 80 на 58 сантиметров, в серебряно-позолоченной оправе. По словам министра, грамоту уже доставили в заповедник "София Киевская" и уже вскоре его смогут увидеть посетители.

Нищук также подчеркнул, что передача грамоты стала возможной благодаря деятельности межправительственной комиссии по возвращению культурных ценностей, перемещенных в годы войны.