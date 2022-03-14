День воссоединения России с Крымом не останется без внимания – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

День воссоединения РФ с Крымом не останется без внимания, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.

"18 марта поездка не запланирована, но очевидно, что Путин сейчас большую часть времени проводит все-таки в столице в связи с операцией, постоянно получает информацию, доклады и так далее. Но, разумеется, день воссоединения Крыма с Россией не останется без внимания и отмечен он будет рабочим мероприятием", – отметил Песков.

По его словам, российский лидер организует совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Мероприятие пройдет за день до самой даты – 17 марта.

Представитель Кремля также сообщил, что глава РФ не планирует участвовать в концерте на Поклонной горе 18 марта.

Крым воссоединился с Россией после референдума, который провели на полуострове в марте 2014 года. В честь праздника в Москве и Крыму обычно проводятся различные мероприятия для граждан.