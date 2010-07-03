Медведев освободил от должности замглавы Росавиации Клима

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Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Росавиации Олега Клима. Распоряжение премьера опубликовано на сайте правительства.

В документа уточняется, что Клим, курировавший в Росавиации коммерческие воздушные перевозки, сам попросил об отставке.

В октябре 2017 года после кризиса с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" Генпрокуратура РФ предлагала Минтрансу рассмотреть вопрос о соответствии Клима, а также главы Росавиации Александра Нерадько занимаемым должностям.

Ранее Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве РФ после авиакатастрофы в Эфиопии. Запрет касается модификаций Boeing 737 MAX 8 и 9.