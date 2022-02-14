Песков рассказал, как в Кремле отмечают День святого Валентина

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В Кремле не отмечают День святого Валентина, однако каждый сотрудник президентской администрации может иметь любое личное отношение к этому празднику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы работаем. Каждый в личном плане определяет свое отношение к этому празднику", – цитирует его ТАСС.

При этом Песков рассказал, что в его семье отмечают День святого Валентина каждый день.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что празднование Дня святого Валентина в России необходимо исключить. По мнению парламентария, его празднование необходимо запретить в школах и государственных учреждениях, поскольку эта традиция не обладает необходимыми духовным и культурным контекстами.