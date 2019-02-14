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17:07

Путин внес в Госдуму проект об ужесточении ответственности за ОПГ

власть

17:07

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно проекту закона, за создание и руководство ОПГ может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штраф на сумму до пяти миллионов рублей. За участие в собраниях ОПГ предлагается ввести уголовную ответственность в виде тюремного срока и штрафа до одного миллиона рублей.

Также в законопроекте прописана ответственность за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Она предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.

В конце 2018 года Владимир Путин утвердил поправки в 76-1 и 145-1 статьи УК и УПК РФ, расширив перечень экономических преступлений, дела по которым могут быть закрыты при возмещении ущерба.

Теперь к уже входящим ранее в перечень делам добавили преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенническими действиями в сфере кредитования, страхования, компьютерной информации. Туда же предполагается включить мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Кроме того, в перечень попали присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение или растрата и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

власть

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