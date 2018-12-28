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11:10

Путин разрешил прекращать уголовные дела о плагиате при возмещении ущерба

власть общество

11:10

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин утвердил поправки в 76-1 и 145-1 статьи УК и УПК РФ, расширив перечень экономических преступлений, дела по которым могут быть закрыты при возмещении ущерба. Текст закона представлен на портале правовой информации.

Теперь к уже входящим ранее в перечень делам добавят преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенническими действиями в сфере кредитования, страхования, компьютерной информации. Туда же предполагается включить мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Кроме того, в перечень попадут присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение или растрата и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Еще закон содержит примечание к статье о невыплате зарплаты, пенсий, стипендий и пособий. В нем появится пункт, по которому лицо, впервые совершившее данное преступление, освободят от уголовной ответственности, если оно в полном объеме погасило образовавшуюся просроченную задолженность и выплатило компенсацию.

Расширяется и перечень преступлений, дела по которым могут завести по жалобе потерпевшего. Речь идет о незаконном получении кредита, уклонении от погашения задолженности, незаконном использовании средств индивидуализации товаров и преступлениях, связанных с необоснованным отказом в приеме на работу или увольнением лиц предпенсионного возраста.

В пояснительной записке сказано, что при проведении следствия по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, запретят необоснованное применение мер, способных привести к приостановлению законной деятельности юрлиц или ИП.

18 декабря законопроект был одобрен Госдумой. Ожидается, что нововведения, предложенные главой государства, сформируют благоприятный деловой климат в стране.

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власть общество

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