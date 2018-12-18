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18 декабря, 10:38

Госдума разрешила прекращать уголовные дела после возмещения ущерба

власть общество

18 декабря, 10:38

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Закон о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым будут прекращены при условии возмещения ущерба, 18 декабря приняла Госдума. Изменения внесут в УК РФ, передает РИА Новости.

Законодательную инициативу в нижнюю палату российского парламента внес Владимир Путин. Отмечается, что проект закона позволит сформировать благоприятный деловой климат в стране. В перечень преступлений, по которым прекратят уголовные дела, включили небольшие эпизоды мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства или плагиатом.

Кроме того, в законопроект вошли нарушение изобретательских и патентных прав и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Помимо прочего, проект предлагает примечание к статье о невыплате зарплаты, пособий, стипендий и пенсий. Ее дополнят пунктом об освобождении от уголовной ответственности лиц, которые полностью погасят задолженность перед другими людьми.

В ходе второго чтения были приняты поправки, включающие в перечень преступления, связанные с необоснованным отказом в приеме на работу или увольнением лиц предпенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что данная инициатива предполагает запретить при расследовании уголовных дел о преступлениях в бизнесе необоснованно применять меры, способные привести к приостановлению законной деятельности юрлиц или индивидуальных предпринимателей.

власть общество

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