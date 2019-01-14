Генпрокуратура отвергла законопроекты о фейк-ньюс и неуважении к власти

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Генпрокуратура не поддержала законопроекты об ответственности за распространение ложной информации в СМИ и интернете, а также за неуважительные высказывания в адрес властей в Сети. По мнению специалистов, формулировки проектов носят оценочный характер и принятие решений будет невозможно без лингвистических экспертиз. Об этом сообщила замначальника правового управления ведомства Екатерина Артамонова.

"Анализ тех проектов, которые к нам поступили на рассмотрение в Генеральную прокуратуру не позволил нам прийти к выводу о возможности поддержать их в представленной редакции. С нашей точки зрения, формулировки этих проектов носят оценочный характер и принятие решений невозможно будет без лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат", – сказала Артамонова, передает РИА Новости.

Ранее похожее мнение высказали также в Минсвязи РФ. В ведомстве отметили, что термины в проекте имеют слишком широкое значение, а ограничения для неприличной лексики в законах уже есть. При этом у жителей страны есть право свободно высказывать свое мнение, которое закреплено в Конституции. По мнению чиновника, власти должны выслушивать критику своей работы, так как "не сахарные".

В декабре в Госдуму внесли пакет законопроектов, предусматривающий ответственность за распространение в Сети материалов с оскорблениями государства и Конституции РФ. Подобные действия хотят приравнять к мелкому хулиганству. Первый законопроект позволит блокировать сайты, на которых найдены такие посты. Во втором документе прописывается наказание для нарушителей – штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.