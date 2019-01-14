Эксперт оценил начало переговоров по мирному договору с Японией

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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о начале российско-японских переговоров по проблеме мирного договора.

Эксперт считает начало переговоров позитивным процессом. По его мнению, движение к мирному договору объяснимо.

"Мы видим, как в мире рассыпаются союзы, созданные в конце XX века. Все мироустройство, которое было построено тогда, сейчас подлежит серьезной перестройке. И Японии нужно искать место в этом новом мире", – заявил Солонников RT. Он считает, что заключение соглашения важнее для Токио. При этом у Москвы есть свои интересы, например, экономические.

Лавров объявил о начале переговорного процесса в Москве на встрече с японским коллегой. Он заявил, что работа над мирным договором с Японией должна вестись без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве, намекая на недавние публичные заявления японского руководства, в частности, на слова премьер-министра Синдзо Абэ о том, что Токио должен учитывать мнение живущих на Курилах россиян.