Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством

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Коммунистическая идеология очень похожа на христианство, а кодекс строителя коммунизма является примитивной выдержкой из Библии, заявил Владимир Путин в интервью для фильма "Валаам", отрывок которого показали в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

"Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство, братство, справедливость – это все заложено в Священном Писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали", – приводит слова Путина сайт Вести.Ru.

По мнению Путина, вера в России укреплялась, когда народу было особенно тяжело. Российский лидер также считает схожим отношение коммунистов к телу Владимира Ленина в мавзолее и отношение верующих к мощам святых.

"Ленина положили в мавзолей – чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: "Нет, в христианском мире нет такой традиции". Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа", – добавил Путин.

Также Путин полагает, что советская власть "приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело".

Накануне сообщалось, что число собранных подписей в поддержку действующего главы государства на выборах президента РФ в 2018 году превысило полмиллиона. При этом в Центризбирком можно сдать только 315 тысячи подписей.