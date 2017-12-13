Госдума поддержала закон о лишении прав при обнаружении 0,3 гр спирта в крови

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о лишении водителя прав при обнаружении 0,3 грамма спирта и более на литр крови.

Это станет дополнением к статье в КоАП, сообщает Агентство "Москва". Согласно действующему закону, административная ответственность наступает при наличии в крови спирта в концентрации выше 0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, наказание грозит в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. За управление транспортом в состоянии опьянения накладывается штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5–2 года.

В сентябре правительство одобрило законопроект, согласно которому водителей будет ждать административная ответственность за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма алкоголя на литр крови. Позднее его внесли в Госдуму.

Весной 2017 года в МВД России предложили увеличить штраф для водителей за отказ от медосвидетельствования с 30 до 35 тысяч рублей.