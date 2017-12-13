Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Владимир Путин поручил правительству ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции. Также президент указал на необходимость привлекать инвестиции в модернизацию ТЭС, сообщает РИА Новости.
Кабинет министров должен разработать соответствующие механизмы вместе с властями регионов и предпринимателями. Доклад о выполнении поручения правительство подготовит до 1 марта, а до 1 мая – предложения по законодательным изменениям, направленным на привлечение инвестиций.
По прогнозам Минэкономразвития, по итогам текущего года инфляция составит 2,5–2,6 процента. Прогноз ведомства на 2018 год – четыре процента.
Ранее Путин назвал выход российской экономики из рецессии одним из основных событий 2017 года.
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