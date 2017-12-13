Совфед назначит дату выборов президента РФ 15 декабря − Матвиенко

Фото:ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Совфед назначит дату проведения президентских выборов 2018 года в рамках заседания, которое состоится 15 декабря. Об этом сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
"Послезавтра состоится заседание нашей палаты, на котором будет назначена дата выборов президента Российской Федерации", − цитирует слова Матвиенко РИА Новости. Встречаясь с членами Общественной палаты, спикер Совфеда заявила, что "задача всех органов власти и общественных институтов – сохранить сплоченность российского общества". Матвиенко также напомнила о необходимости строго соблюдать действующее законодательство.
Ранее Сергей Собянин заявил, что решение Владимира Путина принять участие в президентских выборах является самым ожидаемым политическим событием этого года. Такое мнение мэр столицы высказал в рамках конференции московского отделения "Единой России".
О своем намерении вновь баллотироваться на пост главы государства Владимир Путин объявил 6 декабря. Таким образом, в случае своей победы на выборах Путин станет российским лидером в четвертый раз. При этом, как именно он планирует выдвигать свою кандидатуру – от партии или как самовыдвиженец − действующий президент еще не уточнил.
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