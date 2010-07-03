Медведев допустил увеличение средств на госпрограмму развития села

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает увеличения средств на реализацию госпрограммы по развитию сел с 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Со следующего года у нас будет действовать новая государственная программа комплексного развития сельских территорий, на 2020 год на государственную программу в федеральном бюджете мы заложили около 36 миллиардов рублей", – заявил Медведев.

По словам премьер-министра, средства направят на улучшение жилищных условий сельских жителей и на создание местной инфраструктуры. Политик отметил, что дополнительные средства в программу внесут в том случае, если проект будет успешно развиваться. При этом изначально на новую инициативу выделили вдвое меньше средств относительно итоговой цифры.

Весной в Минсельхозе предложили запустить для жителей села программу льготной ипотеки под 3 процента годовых. При таком варианте займа обязательно необходимо оплатить 20 процентов стоимости жилья в качестве первоначального взноса.