Путин поручил проанализировать упрощенную процедуру банкротства граждан

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Владимир Путин поручил министерству экономического развития РФ проанализировать практику упрощенной процедуры банкротства граждан.
"Министерству экономического развития Российской Федерации провести анализ практики применения упрощенной внесудебной процедуры банкротства граждан в первую очередь в части доступности и простоты и при необходимости обеспечить ее совершенствование", – указано в сообщении на сайте главы государства.
Срок исполнения поручения – до 1 марта 2021 года. При необходимости ведомство обязано предложить улучшения программы.
Закон о внесудебном банкротстве вступил в силу в России с 1 сентября. Новая норма позволяет гражданам с непогашенными долгами объявлять себя банкротом в том случае, если долг составляет не менее 50 тысяч рублей, но и не более 500 тысяч. По оценке Минэкономразвития, процедурой смогут воспользоваться около 100 тысяч россиян уже в ближайший год.
Закон о внесудебном банкротстве вступил в силу в России
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