МИД обратился к властям Чехии в связи с задержанием россиянина в Праге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Власти Чехии еще не проинформировали Москву о задержании в Праге россиянина Александра Франчетти и предъявленных ему обвинениях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Нет, по крайней мере, на момент, когда я приехал на эти переговоры, чешская сторона не информировала. Направлены соответствующие запросы по линии посольства РФ в Чехии и официальный запрос по линии Следственного комитета. Мы хотим понять, что инкриминируется нашему гражданину", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Также глава МИД РФ выразил надежду, что в ситуации с россиянином чешские власти будут следовать закону и не поддадутся на политические провокации.

Ранее пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин сообщил, что Франчетти выделили чешского адвоката. Также с гражданином РФ встретилась заведующая консульским отделом российского посольства.

По имеющимся данным, задержание гражданина РФ могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году.

Как сообщали некоторые СМИ, ордер на арест был выдан Украиной, где россиянину грозит уголовная ответственность.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. Проверка должна пройти из-за недопустимости злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.