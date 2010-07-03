В ГД призвали ввести уголовное наказание для допустивших усыновление детей гей-парами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уголовную ответственность для сотрудников органов власти или опеки, которые позволили людям с нетрадиционной ориентацией усыновить ребенка.

"Конечно, такими вещами надо интересоваться, что касается усыновителей детей", – заявил парламентарий Агентству "Москва". По словам Милонова, "нужно вводить уголовную ответственность для тех, кто извращенцам детей отдал, кто там расписался: глава муниципального образования или кто-то другой".

Как подчеркнул депутат, органы опеки нередко интересуются незначительными деталями, например, "сколько у детей учебников или чистых рубашек". При этом они обращают мало внимания на психологическое состояние родителей, считает Милонов. "Хотя бы просто посмотрите на родителей, чтобы не допустить такие случаи, выявлять их, а детей, естественно, изымать, проверять их у психолога и психотерапевта", – подытожил парламентарий.

Ранее Милонов призвал объявить в международный розыск гей-пару с приемными детьми, которая скрылась за границей, опасаясь уголовного преследования. Россия имеет право вернуть детей из-за рубежа, отметил депутат.

Как писали СМИ, москвичи, вступившие в брак в Дании, воспитывали приемных детей 12 и 13 лет. Один из мужчин усыновил мальчиков в 2010 году, однако органы опеки не знали, что он состоит в отношениях с другим мужчиной. Адвокат однополой пары уточнил, что сейчас семья находится на отдыхе за границей и боится возвращаться на родину.

В отношении сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление детей однополой парой, возбуждено уголовное дело.

В квартире и в жилье родственников мужчин проводились обыски. Следователи также допросили мужчин до их отъезда за границу, а детям назначили судмедэкспертизу. Пообщавшись с мальчиками, психолог пришел к выводу, что они не подвергались негативному влиянию и у них тесная эмоциональная связь с родителями. Адвокат подчеркнул, что сотрудники соцзащиты и соседи отзываются о семье только положительно.