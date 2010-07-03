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17 июля, 22:59

Детей, усыновленных однополой парой, должен проверить психолог, заявили в ОП

общество дети

17 июля, 22:59

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Состояние детей, которые воспитывались в однополой семье из района Марьино, должны оценить психологи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Юлию Зимову.

Она отметила, что все зависит от психологического состояния детей, а именно от их привязанности и возраста.

"Нужно понимать, что в нашей культуре это не принято, и поэтому, если об этом сейчас говорят в средствах массовой информации, можно предположить, что сейчас происходит с этими детьми в их социальном окружении. Здесь нужно смотреть, как они себя чувствуют", – сказала Зимова.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников соцзащиты населения района Марьино. Это было сделано из-за того, что двое мужчин с 2010 года воспитывают двух усыновленных мальчиков.

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общество дети

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