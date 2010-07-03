В Госдуме потребовали объявить в розыск гей-пару с приемными детьми

13:50
13:50
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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал объявить в международный розыск гей-пару, которая скрылась от возможного уголовного преследования за границей вместе с двумя усыновленными несовершеннолетними детьми. Об этом он заявил Агентству "Москва".
"Эту пару нужно объявить в международный розыск и отправить назад. Россия имеет право вернуть детей из-за границы – это граждане РФ. Российское законодательство, как и законодательство других стран, запрещает усыновлять детей парам психически больных извращенцев. А они не просто извращенцы, они обманули всех, совершили подлог, обманули органы госвласти. Нужно их объявить в розыск и немедленно доставить назад", – сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что москвичи, заключившие брак в Дании, усыновили двух мальчиков 12 и 13 лет. Их адвокат сказал, что они сейчас находятся за границей на отдыхе с детьми и не могут вернуться назад в Россию из-за возможного уголовного преследования.
В отношении сотрудников соцзащиты, которые допустили усыновление, возбуждено уголовное дело.
Один из мужчин усыновил детей в 2010 году. Органы опеки не знали, что он состоит в отношениях с другим мужчиной. О том, что детей воспитывает однополая пара, стало известно после госпитализации одного из мальчиков.
Врачи обратились в следственные органы. Те в свою очередь допросили мужчин. Детям была назначена судмедэкспертиза. В квартире и в жилье родственников мужчин проводились обыски.
Следственный комитет счел, что родители "пропагандируют нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".
Однако адвокат заявил, что сотрудники соцзащиты и соседи отзываются о семье усыновителя только положительно. С мальчиками пообщался психолог. Он пришел к выводу, что дети не подвергались негативному влиянию и у них тесная эмоциональная связь с родителями.
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