Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть

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Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 31 декабря 2024 года, о чем сказано в указе президента РФ, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов.

До этого момента действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть распространялось до 30 июня 2024 года. При этом изначально документ был подписан главой государства 1 февраля 2023 года и после этого несколько раз продлевался.

Между тем стало известно, что страны, входящие в группу "Большой семерки" (G7), обсуждают снижение потолка цен на российскую нефть. Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что США и их союзники до сих пор следуют принципу, в рамках которого считают, что Россию необходимо лишить доходов от торговли нефтью.

При этом еще в конце февраля страны G7 обсуждали, намерение продолжать ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, а также оказывать дополнительное давление на российские доходы от продажи энергоресурсов и металлов.

До этого США совместно с союзниками назвали успехом ценовой потолок на экспорт нефти РФ. При этом Вашингтон согласовал ряд корректировок применения рестрикций, по которым от участников поставок с доступом к дополнительным затратам потребуется ими делиться.

