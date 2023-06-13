Путин сообщил, что РФ потеряла 54 танка при отражении контрнаступления ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин заявил, что Россия потеряла 54 танка при отражении украинского контрнаступления. Об этом пишет ТАСС.

Лидер РФ отметил, что часть из них подлежит восстановлению.

13 июня Путин рассказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины началось 4 июня и продолжается в данный момент. Оно носит масштабный характер и осуществляется с использованием ранее подготовленных резервов.

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим в течение трех суток предпринял обещанное наступление на разных участках фронта. Он отметил, что попытки наступления ВСУ были сорваны, противник остановлен.

Путин заявил, что цели СВО остаются прежними