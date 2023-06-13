Путин не видит смысла вводить военное положение на всей территории РФ

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Владимир Путин заявил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории России. При этом он отметил, что нужно тщательнее работать против украинской агентуры. Об этом пишет ТАСС.

Президент добавил, что идет борьба с украинскими спецслужбами, но РФ не может действовать террористическими методами, как это делает Киев. Украинский режим Путин назвал основанным на терроре.

В России необходимо развивать деятельность спецслужб, заключил он.

Ранее президент сказал, что 4 июня Украина начала контрнаступление. Оно носит масштабный характер и осуществляется с использованием ранее подготовленных резервов.

Путин добавил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим. По словам российского лидера, число убитых и раненых в структуре потерь украинской армии составляет 50 на 50. В свою очередь, российские войска, отражая атаки противника, теряют в 10 раз меньше, чем военнослужащие Украины.