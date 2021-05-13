В Кремле оценили слова Байдена о правилах в борьбе с киберпреступностью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Кремле видят позитивный сигнал в заявлении американского лидера Джо Байдена о разработке единых правил в борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, именно такой подход ранее предлагал Владимир Путин.

"Это уже достаточно давняя российская инициатива. Она, к сожалению, в тот момент не получала взаимности от американской стороны", – уточнил представитель Кремля.

Он также добавил, что в настоящее время отмечается определенное проявление взаимности между странами.

Накануне Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты стремятся к международным стандартам по борьбе с киберпреступностью.

По словам американского лидера, именно это он и планирует обсудить с Владимиром Путиным. Так Байден ответил на вопрос, будет ли Вашингтон принимать меры в отношении правительств, которые не противодействуют хакерским группировкам.