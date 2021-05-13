Байден заявил о планах обсудить с Путиным борьбу с киберпреступностью

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Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты стремятся к международным стандартам по борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам американского лидера, именно это он и планирует обсудить с Владимиром Путиным. Так Байден ответил на вопрос, будет ли Вашингтон принимать меры в отношении правительств, которые не противодействуют хакерским группировкам.
"Мы работаем над тем, чтобы добиться разработки международных стандартов. Я ожидаю, что это одна из тем, которую я буду обсуждать с президентом Путиным", – уточнил Байден.
13 апреля Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков позже сообщил, что встреча может состояться в июне, но окончательное решение пока не принято.
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