Сердюков избран председателем совета директоров ОАК

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Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает РИА Новости.

В настоящее время он также является директором авиационного кластера госкорпорации "Ростех".

Также Сердюкова переизбрали председателем товарищества собственников жилья в доме № 6 в Молочном переулке. Там живет экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева.

Анатолий Сердюков покинул пост министра обороны России в 2012 году.