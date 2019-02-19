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10:05

Сердюкова переизбрали главой ТСЖ в доме, где живет Васильева

общество

10:05

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Фото: ТАСС/Стоян Васев

Бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова переизбрали председателем товарищества собственников жилья (ТСЖ) в доме по адресу: Молочный переулок, дом 6. Там живет экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно документу, на общем собрании присутствовали Сердюков, его сестра Галина Пузикова и Васильева. За избрание Сердюкова председателем ТСЖ "Молочный-6" проголосовали 100 процентов присутствовавших. Васильева и Пузикова вошли в правление ТСЖ.

Ранее стало известно, что Васильеву назначили секретарем общего собрания ТСЖ дома в Молочном переулке, где она проживает в 13-комнатной квартире и где отбывала домашний арест.

Ее осудили на пять лет заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества Минобороны. Суд зачел экс-чиновнице время содержания ее под домашним арестом с ноября 2012 года. С 23 июля 2015 года на отбывала наказание в колонии в поселке Головино Владимирской области. В августе того же года Васильева покинула колонию по условно-досрочному освобождению.

В июле 2018 года Сердюков прокомментировал сообщения СМИ о его свадьбе с Васильевой. Он подчеркнул, что это его личная жизнь. "Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает", – заявил Сердюков.

общество

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