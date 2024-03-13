Системы поражения появятся у границ Финляндии после вступления в НАТО – Путин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Войска РФ и системы поражения появятся у границ Финляндии после ее вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявил Владимир Путин в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, его слова передает РИА Новости.

Президент РФ напомнил, у России с Финляндией раньше были "просто идеальные" отношения, поскольку у двух государств не было претензий друг к другу, в том числе территориальных.

"У нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали, с российско-финской границы. Зачем они это сделали? Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов. Тем не менее это им решать", – подчеркнул он в ответе на вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс.

Путин также отметил, что у РФ были добрые и стабильные отношения с этими государствами. Президент считает, что они больше выигрывали от того, что придерживались нейтралитета, поскольку это дает определенные преимущества. Например, страны могли выступать как переговорная площадка для снижения напряженности в Европе, заключил Путин.

Ранее лидер РФ указал, что страна с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне. По его мнению, российское ядерное оружие постоянно находится в состоянии боевой готовности, также ядерная триада РФ более современная, нежели триады других государств.

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