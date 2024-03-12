Путин назвал самым мощным оружием РФ консолидацию общества

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

На встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России" Владимир Путин назвал консолидацию общества и преданность людей Родине самым мощным оружием России. Об этом пишет ТАСС.

На мероприятии присутствовал участник СВО Амир Аккао, который рассказал, что осенью 2022 года получил повестку и отправился защищать страну. Президент выслушал его и заявил, что подобное отношение к Родине – "самое главное, самое мощное оружие".

По словам главы государства, люди, которые рассчитывали подавить РФ при помощи экономических санкций и вооруженной силы, "этого не учитывали и учитывать не могут". Путин объяснил, что для этого нужно быть россиянином, частью культуры страны.

Ранее российский лидер на форуме "Все для победы!" в Туле сказал, что активная помощь россиян в сборе денег, обмундирования и иной помощи для военнослужащих, которые ведут боевые действия на передовой, говорит о единстве в обществе. Именно это гарантирует победу России в конфликте, уверен глава государства.

До этого президент на встрече со своими доверенными лицами подчеркнул, что ситуация вокруг СВО, когда Россию вынудили защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооруженной борьбы, говорит о прочном фундаменте воспитания у российского общества.

Путин заявил, что элитой России являются люди, делом доказавшие свою преданность стране